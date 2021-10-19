В сети появилась информация, что с 1-го ноября во Владимире возникнут проблемы с пассажирскими перевозками. Якобы, руководство муниципального “Владимирпассажиртранса” отстранит от

В сети появилась информация, что с 1-го ноября во Владимире возникнут проблемы с пассажирскими перевозками. Якобы, руководство муниципального “Владимирпассажиртранса” отстранит от работы непривившихся водителей и кондукторов. Логика такая: раз число работников поубавится – количество автобусов и троллейбусов, выходящих в рейсы, станет меньше. Отсюда и предполагаемый транспортный коллапс. В мэрии это опровергли. Там сказали, что работники