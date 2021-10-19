Собрать “урожай” у двоих жителей Суздаля не получилось. Их задержали правоохранители. Теперь они предстанут перед судом. Как установило следствие, в мае этого года обвиняемые

Собрать “урожай” у двоих жителей Суздаля не получилось. Их задержали правоохранители. Теперь они предстанут перед судом. Как установило следствие, в мае этого года обвиняемые подготовили в укромных местах три земельных участка, на которые высадили не менее 40 кустов конопли. Злоумышленники регулярно ухаживали за растениями, планируя в дальнейшем их употреблять. Но планы “садоводов” пресекли полицейские. Теперь