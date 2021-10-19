Вернулся с наградой чемпионата мира. Владимирский спортсмен Артур Саргсян завоевал бронзовую медаль по греко-римской борьбе в Осло. Он выступал в весовой категории до 97 килограммов. В

Вернулся с наградой чемпионата мира. Владимирский спортсмен Артур Саргсян завоевал бронзовую медаль по греко-римской борьбе в Осло. Он выступал в весовой категории до 97 килограммов. В упорной борьбе за третье место, со счетом 6 – 1, Артур победил спортсмена из Италии. Владимирский борец выступал в составе сборной России по греко-римской борьбе. В командном зачёте чемпионата