Огонь уничтожил автомобиль на Добросельской улице во Владимире. Судя по сообщениям очевидцев, ЧП произошло утром 19 октября возле дома №191, недалеко от остановки общественного транспорта

Огонь уничтожил автомобиль на Добросельской улице во Владимире. Судя по сообщениям очевидцев, ЧП произошло утром 19 октября возле дома №191, недалеко от остановки общественного транспорта “Суздальский проспект”. Происшествие попало на видео. Его автор сообщил, что загорелась Газель. Пламя полностью охватило машину и превратило ее в факел, были слышны хлопки – вероятно, от жара взрывались покрышки.