Во Владимирской области стартует ежегодный конкурс журналистов и руководителей СМИ...

Во Владимирской области стартует ежегодный конкурс журналистов и руководителей СМИ «Ответственность. Позиция. Признание»С 19 октября по 1 ноября (включительно) 2021 года Департамент региональной политики Владимирской области проводит приём работ на ежегодный областной конкурс журналистов и руководителей средств массовой информации «Ответственность. Позиция. Признание».Принимаются журналистские материалы, информационные проекты и операторские работы, вышедшие в течение 2021 года.В рамках конкурса введены номинации и учреждены премии:– Гран-при Губернатора области, который присуждается журналисту или руководителю СМИ Владимирской области за социальную ответственность, активную гражданскую позицию и высокую профессиональную репутацию;– «Социальная политика» («Лучший журналист» и «Лучший руководитель СМИ/автор проекта»);– «Экономическое развитие региона» («Лучший журналист» и «Лучший автор информационного проекта в сфере АПК»);– «Руководитель лучшего СМИ муниципального образования»;– «Экологическая безопасность» («Лучший журналист» и «Лучший руководитель СМИ/автор проекта»);– «ЖКХ и энергосбережение» («Лучший журналист» и «Лучший руководитель СМИ/автор проекта»);– «Туристическая привлекательность Владимирской области» («Лучший журналист» и «Лучший руководитель СМИ/автор проекта»);– «Тема года» (« Лучший журналист»);– «Моя малая Родина» («Лучший журналист»);– «Патриотическое воспитание» («Лучший журналист» и «Лучший руководитель СМИ/автор информационного проекта»);– «Благо творите!» («Лучший журналист» и «Лучший руководитель СМИ/автор информационного проекта»);– «Демографическая политика» («За лучшие работы в печатных СМИ», «За лучшие работы в электронных СМИ» и «Лучший руководитель СМИ/автор проекта»);– «Профилактика наркомании» («Лучший журналист»);− «Профилактика терроризма» («За лучшие работы в печатных СМИ» и «За лучшие работы в электронных СМИ»);– «Правовое просвещение граждан» («За лучшие работы в печатных СМИ», «За лучшие работы в электронных СМИ» и «Лучший руководитель СМИ/автор проекта»);– «Гармонизация межэтнических отношений» («Лучший журналист»);– «Противодействие коррупции» («Лучший журналист» и «Лучший руководитель СМИ/автор проекта»);– «За лучший медиапроект»;– «Лучшая фоторабота»;– «За лучшую операторскую работу»;– «Дебют года».Конкурсной работой может считаться отдельная публикация или цикл публикаций в печатном или сетевом СМИ, а также программа, передача, сюжет или цикл материалов (передач, сюжетов) на радио, телевидении и в сетевом СМИ.Более подробно об условиях участия и порядке проведения конкурса можно узнать на сайте Департамента региональной политики Владимирской области, сообщает пресс-служба областной администрации.Фото: pexels.com