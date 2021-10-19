Во Владимирской области стартует ежегодный конкурс журналистов и руководителей СМИ...
Во Владимирской области стартует ежегодный конкурс журналистов и руководителей СМИ «Ответственность. Позиция. Признание»
С 19 октября по 1 ноября (включительно) 2021 года Департамент региональной политики Владимирской области проводит приём работ на ежегодный областной конкурс журналистов и руководителей средств массовой информации «Ответственность. Позиция. Признание».
Принимаются журналистские материалы, информационные проекты и операторские работы, вышедшие в течение 2021 года.
В рамках конкурса введены номинации и учреждены премии:
– Гран-при Губернатора области, который присуждается журналисту или руководителю СМИ Владимирской области за социальную ответственность, активную гражданскую позицию и высокую профессиональную репутацию;
– «Социальная политика» («Лучший журналист» и «Лучший руководитель СМИ/автор проекта»);
– «Экономическое развитие региона» («Лучший журналист» и «Лучший автор информационного проекта в сфере АПК»);
– «Руководитель лучшего СМИ муниципального образования»;
– «Экологическая безопасность» («Лучший журналист» и «Лучший руководитель СМИ/автор проекта»);
– «ЖКХ и энергосбережение» («Лучший журналист» и «Лучший руководитель СМИ/автор проекта»);
– «Туристическая привлекательность Владимирской области» («Лучший журналист» и «Лучший руководитель СМИ/автор проекта»);
– «Тема года» (« Лучший журналист»);
– «Моя малая Родина» («Лучший журналист»);
– «Патриотическое воспитание» («Лучший журналист» и «Лучший руководитель СМИ/автор информационного проекта»);
– «Благо творите!» («Лучший журналист» и «Лучший руководитель СМИ/автор информационного проекта»);
– «Демографическая политика» («За лучшие работы в печатных СМИ», «За лучшие работы в электронных СМИ» и «Лучший руководитель СМИ/автор проекта»);
– «Профилактика наркомании» («Лучший журналист»);
− «Профилактика терроризма» («За лучшие работы в печатных СМИ» и «За лучшие работы в электронных СМИ»);
– «Правовое просвещение граждан» («За лучшие работы в печатных СМИ», «За лучшие работы в электронных СМИ» и «Лучший руководитель СМИ/автор проекта»);
– «Гармонизация межэтнических отношений» («Лучший журналист»);
– «Противодействие коррупции» («Лучший журналист» и «Лучший руководитель СМИ/автор проекта»);
– «За лучший медиапроект»;
– «Лучшая фоторабота»;
– «За лучшую операторскую работу»;
– «Дебют года».
Конкурсной работой может считаться отдельная публикация или цикл публикаций в печатном или сетевом СМИ, а также программа, передача, сюжет или цикл материалов (передач, сюжетов) на радио, телевидении и в сетевом СМИ.
Более подробно об условиях участия и порядке проведения конкурса можно узнать на сайте Департамента региональной политики Владимирской области, сообщает пресс-служба областной администрации.
Фото: pexels.com