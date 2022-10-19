Не пропустите в утреннем выпуске Вести-Владимир:
Обезвоживание
В поселке Городищи Петушинского...
Не пропустите в утреннем выпуске "Вести-Владимир":
Обезвоживание
В поселке Городищи Петушинского района вода- по расписанию. Почему страдают жители жилых домов, детские сады и школы?
Ждем домой
Ради общей победы. Жительницы Радужного шьют теплые наборы для военных летчиков - защитников Родины.
Французов.Художник
И его творчество-целая вселенная. Новая кинокартина памяти непревзойденного мастера офорта - Бориса Французова.