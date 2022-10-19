Не пропустите в утреннем выпуске Вести-Владимир: Обезвоживание В поселке Городищи Петушинского...

Не пропустите в утреннем выпуске "Вести-Владимир":ОбезвоживаниеВ поселке Городищи Петушинского района вода- по расписанию. Почему страдают жители жилых домов, детские сады и школы?Ждем домойРади общей победы. Жительницы Радужного шьют теплые наборы для военных летчиков - защитников Родины.Французов.ХудожникИ его творчество-целая вселенная. Новая кинокартина памяти непревзойденного мастера офорта - Бориса Французова.