Житель Владимира, страдающий от онкологии, обратился в прокуратуру после того, как ему пришлось покупать льготные лекарства за 180 000 рублей. Об этом сообщает пресс-служба ведомства. Больница,

Житель Владимира, страдающий от онкологии, обратился в прокуратуру после того, как ему пришлось покупать льготные лекарства за 180 000 рублей. Об этом сообщает пресс-служба ведомства. Больница, которую посещает владимирец, направила заявку в минздрав области на необходимый медикамент. Однако министерство не позаботилось о закупке лекарств. Чтобы не подвергать риску здоровье и жизнь, больной купил их сам.