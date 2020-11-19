Как развивать туризм в стране и регионе? Суздаль стал площадкой для крупного всероссийского форума «Регионы России – лучшие практики в сфере туризма». Он собрал представителей бизнеса и

Как развивать туризм в стране и регионе? Суздаль стал площадкой для крупного всероссийского форума «Регионы России – лучшие практики в сфере туризма». Он собрал представителей бизнеса и экспертов в области туриндустрии из 10 областей. Свои коррективы в работу форума внесла пандемия. Со спикерами ещё из 36 регионов разговаривали по видеосвязи. Открывал форум первый зам. губернатора