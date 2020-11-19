В медицинских организациях региона действует 1454 койки для больных с новой коронавирусной инфекцией. 83 процента из них занято (1204), свободны – 250 коек.

В медицинских организациях региона действует 1454 койки для больных с новой коронавирусной инфекцией. 83 процента из них занято (1204), свободны – 250 коек.8970 пациентов с Covid-19 в регионе выздоровели, в том числе за 17 ноября – 162 человека.За период наблюдения в области отмечено 277 летальных случаев.Число обращений больных с признаками острых респираторных вирусных инфекций (среднетяжёлые и тяжёлые формы) – 823, пациентов с признаками внебольничной пневмонии – 134. На стационарном лечении находилось 68 пациентов с ОРВИ и 390 – с пневмонией.