Выявлено 127 новых случаев заражения ковидом.

По информации федерального оперштаба, на 18 ноября во Владимирской области зарегистрировано ещё 127 случаев заражения. За прошедшие сутки смерть от ковида подтверждена у четырёх человек.Избавились от недуга за прошедший день 168 человек. Всего за период пандемии врачи вылечили 9 138 пациентов.Общая численность инфицированных за месяцы пандемии коронавируса составляет 11799 жителей. Количество летальных исходов - 281.В целом по стране за минувший день подтверждено 23 610 диагнозов.