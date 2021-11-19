В Коврове может появиться автомобильный тоннель - в створе улиц Социалистической и Свердлова....

В Коврове может появиться автомобильный тоннель - в створе улиц Социалистической и Свердлова. Вопрос накануне обсудили депутаты горсовета.Предполагается, что тоннель будет двухполосным, шириной в девять метров, а высотой - в пять. Проезд через тоннель будет платным для большегрузного транспорта, но бесплатным для легковых автомобилей и грузовиков до трёх с половиной тонн. Все обязательства по строительству и содержанию обещает взять на себя инвестор - московская компания "Транспортная инфраструктура" Когда тоннель окупится (примерно через тридцать пять лет), объект безвозмездно передадут в муниципальную собственность. Но проект вызвал много вопросов у ковровских народных избранников. В частности, они потребовали от московского предприятия представить финансовое обоснование тридцатипятилетнего срока эксплуатации тоннеля.