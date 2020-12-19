Сегодня в «Валенте» живут 130 собак и они ждут своего «хозяина на час». Это понравится тем любителям животных, которые не могут завести собаку дома.

Сегодня в «Валенте» живут 130 собак и они ждут своего «хозяина на час». Это понравится тем любителям животных, которые не могут завести собаку дома.Расписание выгулов:Понедельник, среда, пятница — в 17.00.Вторник и четверг — в 17.30.Суббота и воскресение — в 9.30 и в 16.00.По-возможности, просят поводок можно принести с собой.Есть и свои правила: дети до 10 лет к выгулу не допускаются, с 10 до 15 лет могут придти на выгул собак с родителями. А с 15 до 18 лет должны принести разрешающую записку от родителей и паспорт.Кроме того, волонтеров просят быть в масках (из-за пандемии) и отмечаться у организатора выгула — он выдает животное и после прогулки забирает обратно.Далеко уходить нельзя - гуляют рядом с приютом.Помните: собаки очень любят прогулки и быстро привыкают к новым «хозяевам на час». А бояться нечего - проблемных животных на выгул не выдают, с ними занимаются специалисты.Зато «вашего» питомца потом можно будет забрать себе насовсем.Адрес приюта «Валента»: г. Владимир, ул. 16 лет Октября д. 1а.Телефон: 53-26-36 Сайт:Группы ВКонтакте: