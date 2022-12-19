В минувшие выходные на Студёной горе открылась горнолыжная трасса.

Во Владимире открылся горнолыжный комплекс «Студеная гора ЯРКОпарк». После нескольких лет простоя спуск вновь заработал.Инвестор восстановил склон и подъёмник. Теперь здесь можно покататься на горных лыжах, сноуборде и тюбинге.«На «Студёнке» будет много отдыхающих, в том числе туристов. Поскольку объект в отличной транспортной доступности, задумались о создании на базе комплекса горнолыжной школы», - подчеркнул в своем телеграм-канале Александр Авдеев.Добавим, что трасса отлично подходит и для опытных спортсменов, и для новичков. Одновременно на спуске могут кататься до 100 человек.