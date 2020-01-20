20.01.2020

2020-01-20 07:25:02

Фотовыставка раритетных монет Банка России пройдет во Владимире

В Областной библиотеке для детей и молодёжи пройдет уникальная выставка. На ней будут представлены фотографии монет Банка России, отражающие успехи российского театра. Монеты выполнены из драгоценных металлов - золота, серебра, платины и палладия и требуют особых условий хранения, поэтому организовать знакомство с ними возможно только в форме фотовыставки. Это даёт уникальную возможность рассмотреть все тонкости рисунка невооружённым глазом.

За почти 160-летнюю историю Банка России монеты, связанные с театром, выпускаются более 30 лет. На них запечатлены герои известных русских балетов, великие оперные и балетные композиторы, знаменитые театральные режиссеры и актеры.

Открытие выставки «Магия театра» состоится 20 января в 14 часов