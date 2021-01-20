Возгорание произошло в частном доме 00:42 20 января 2021 года в селе Фоминки на улице Первомайская, д. 7.

Возгорание произошло в частном доме 00:42 20 января 2021 года в селе Фоминки на улице Первомайская, д. 7.На момент прибытия пожарных дом горел по всей площади 64 кв. м. Пострадала кровля и внутренняя отделка. Погибших и пострадавших нет, сообщила пресс-служба МЧС по Владимирской области.К ликвидации пожара привлекались 2 единицы техники, 7 человек личного состава. Дознаватели МЧС России устанавливают причину пожара.