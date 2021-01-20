21-24 января зрителей ждет магически-звуковое и световое поле поэзии, музыки и песни.

21-24 января зрителей ждет магически-звуковое и световое поле поэзии, музыки и песни.Фестиваль соберет музыкантов, поэтов, режиссеров.С проектом «ВысОко» - выступит композитор Наталья Высоких. Классическая скрипачка, Наталья училась аутентичному средневековому и ренессансному исполнению в Петербурге.В программа «Росика» (в переводе с греческого означает «русская») будут исполнены русские песни Смоленской, Псковской, Белгородской областей, песни Усть-Цильмы, духовный стих.Певица, фольклорист, музыковед Наталья Атрощенко привезет на фестиваль музыку раннего русского барокко.Режиссер из Минска Катерина Кричко покажет в Суздале свой фильм «Бутовский реквием». Эта работа заняла специальный приз на фестивале «Радонеж», она рассказывает о монахине Амвросии, которая написала поэму о «Русской Голгофе» — Бутовском полигоне, месте массовых расстрелов.Место проведения: Культурный центр "Колокола и Гусли", на территории отеля "Театральный" (г. Суздаль, ул. Красноармейская, д. 30Б).