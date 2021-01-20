При этом часть парикмахерских могут закрыть на 90 суток.

В Юрьев-Польском прокуратура выявила многочисленные нарушения санитарных правил и антиковидных мер в шести салонах красоты и парикмахерских.Как сообщает пресс-служба надзорного ведомства, допускались нарушения маркировки уборочного инвентаря, складирования отходов, порядка дезинфекции инструментов, а графики уборки помещений не заполнялись.В индивидуальных предпринимателей возбуждены административные дела, которые будут переданы в суд.Теперь нарушителям грозят штрафы от 500 до 1 тысячи рублей, а также приостановление деятельности на срок до 90 суток.