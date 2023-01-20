Суммы пока не уточняются.

Во Владимире четырех перевозчиков оштрафовали за несоблюдение расписания движения общественного транспорта. Замглавы администрации города Глеб Серегин провёл совещание, на котором власти разбирались в транспортном коллапсе.На встречу пригласили провинившихся руководителей компаний, на которых чаще всего жалуются владимирцы. Причин несколько: сокращение количества автобусов на линии, несоблюдение графиков, дефицит кадров, поломки подвижного состава, а также самовольная отмена ранних и поздних рейсов.Чиновники провели несколько рейдов. Так, в начале января один из перевозчиков выпустил на маршрут лишь 30% транспорта, думая, что в праздничный день пассажиров будет немного.Власти напомнили, что независимо от погоды и других обстоятельств, подписывая контракты, предприятия обязаны выполнять их условия. В результате компании «ОКТО» и «Сити-Лайн», ИП Михайлов, а также «Владимирпассажиртранс» заплатят штрафы. Суммы пока не уточняются.Напомним, что для решения транспортного вопроса Александр Авдеев предложил