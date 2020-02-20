Деньги перечислят через Пенсионный фонд России в апреле-мае

Администрация области подготовила постановление о разовых денежных выплатах к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.Кому и сколько?Как сообщили в департаменте социальной защиты региона, ветераны и приравненные к ним лица получат из областной «кубышки» по 15 тысяч рублей каждый, труженики тыла - по 5 тысяч рублей. Также единовременные выплаты учредили вдовам или вдовцам военнослужащих, погибших в годы войны, им в честь праздника перечислят по 3 тысячи 606 рублей. К слову, лицами, приравненными к участникам войны, считаются жители и защитники блокадного Ленинграда, люди, работавшие на объектах противовоздушной обороны, бывшие несовершеннолетние узники концлагерей, вдовы и вдовцы военнослужащих, погибших во время войны с Финляндией, Великой Отечественной войны, войны с Японией, вдовы и вдовцы умерших инвалидов и ветеранов и другие категории граждан.Кто получит?Выплаты, по предварительной информации регионального отделения Пенсионного фонда, получат 12,5 тысячи жителей области: 97 инвалидов Великой Отечественной войны; 360 участников Великой Отечественной войны; 115 человек, отмеченных знаком «Житель блокадного Ленинграда»; 9 168 тружеников тыла; 239 бывших несовершеннолетних узников концлагерей; 8 вдов военнослужащих, погибших в годы Великой Оте­чественной войны; 2 513 вдов умерших инвалидов и участников Великой Отечественной войны; 1 вдовец умершего инвалида Великой Отечественной войны. Точные данные по количеству тех, кто получит выплату к Дню Победы этого года, станут известны 10 марта.Помимо региональных выплат, ветеранам и труженикам тыла полагаются и разовые выплаты из федерального бюджета. К 75-й годовщине Победы по утвержденному указу Президента участникам боевых действий выплатят по 75 тысяч рублей, труженикам тыла - по 50 тысяч рублей.Деньги перечислят через Пенсионный фонд России в апреле-мае.Председатель владимирской городской общественной организации пенсионеров и инвалидов (ветеранов войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов) Василий Никитенко:- Участники и инвалиды Великой Отечественной войны в плане финансового обеспечения, как пенсионного, так и единовременных выплат к 75-летию Победы, наряду с другими категориями ветеранов более обеспеченные. Они могут не только покупать хорошие продукты, вещи, но и даже помогать своим близким. Вот ветеранам, которых мы называем тружениками тыла, если сравнить, уже испытывают финансовые трудности. Тут выходит, что не все находятся в одинаковом положении. Пенсия у них намного меньше. Малолетние узники и жители блокадного Ленинграда тоже получают недостаточно высокую пенсию. Самые в плане финансов «обделённые» - дети войны. Их у нас 110 тысяч человек по области. 10 тысяч человек до принятия закона об официальном статусе и льготах этой категории граждан вообще не получали никаких льгот и поддержки.