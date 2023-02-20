На молокозаводе произошла утечка аммиака. Такова легенда учений региональных спасателей. Сотрудники МЧС отработали навыки пожаротушения на молочном предприятии в Суздальском районе. Там

На молокозаводе произошла утечка аммиака. Такова легенда учений региональных спасателей. Сотрудники МЧС отработали навыки пожаротушения на молочном предприятии в Суздальском районе. Там хранится 3,5 тонны аммиака. По легенде, произошла разгерметизация резервуаров с этим химически опасным веществом. После чего началось возгорание. Ликвидировать условное ЧП отправились больше двух десятков огнеборцев и 4 автоцистерны. Дмитрий Сироткин, начальник 1