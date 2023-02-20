Госдума РФ приняла законопроект, отменяющий налог на добавленную стоимость (НДС) при реализации незарегистрированных в России лекарств для лечения тяжелобольных детей.

Госдума РФ приняла законопроект, позволяющий отменить налог на добавленную стоимость (НДС) при реализации незарегистрированных в России лекарств для лечения тяжелобольных детей. Об этом сообщил депутат Игорь Игошин.Благодаря поправкам, фонд «Круг добра» сможет обеспечить лекарствами детей с заболеваниями из перечня 14 высокозатратных нозологий. В их числе гемофилия, гипофизарный нанизм, болезнь Гоше, муковисцидоз, злокачественные новообразования лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей; рассеянный склероз, гемолитико-уремический синдром, юношеский артрит с системным началом, мукополисахаридоз и другие тяжелые заболевания.«Раньше такие дети получали лекарства за счет средств федерального бюджета в рамках госпрограммы «Развитие здравоохранения», - отметил Игорь Игошин.