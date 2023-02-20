Во Владимирской области обновляют сельские библиотеки. В Новосельском сельском поселении из...

Во Владимирской области обновляют сельские библиотеки.В Новосельском сельском поселении из четырех существующих библиотек, эта первая с современным ремонтом. На её обновление было израсходовано 1773 тыс. рублей местного бюджета из них 771 тыс. рублей на оснащение (техника и мебель).Теперь в библиотеке появилась яркая детская зона с книгами и настольными играми, современная юношеская с книжными полками, шумоизолирующим креслом и компьютерами, переходящая во взрослую литературу и зону отдыха с диваном. Библиотека превратилась в настоящий досуговый центр, сообщает пресс-служба администрации Ковровского района.Для юных читателей работники библиотеки провели мастер-класс. Ребята сделали своими руками открытку о Дню защитника Отечества. Она, несомненно, станет отличным подарком, папе, дедушке, брату или другу.Фото пресс-служба администрации Ковровского района.