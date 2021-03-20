Камешковский школе искусств в 2020 году исполнилось 60 лет.

Камешковский школе искусств в 2020 году исполнилось 60 лет.Ей накануне торжественно было присвоено имя выдающегося русского художника Бориса Фёдоровича Французова, уроженца этого города.Камешковская школа искусств начиналась в 1960 году с крохотной музыкальной, всего для тридцати человек. Сейчас школа уже занимает большое просторное здание на улице Герцена со множеством оборудованных учебных аудиторий, где дети обучаются рисунку и живописи, скульптуре и декоративному искусству, хореографии и музыке, работает театральная студия. В учебном заведении прекрасный, профессиональный педагогический коллектив, преданный своему делу.На мероприятии, посвящённом присвоению имени Б. Ф. Французова школе было сказано множество прекрасных слов о важности этого знаменательного события. Искусствовед Виктор Евгеньевич Калашников отметил, что важна цель, к которой юные дарования стремятся во время своего обучения, а имя выдающегося русского художника, с которым теперь связана школа, послужит примером для их творческих и жизненных устремлений.Вдова художника Юлия Николаевна Французова говорила о том, как Борис Фёдорович полностью отдавал себя служению искусству и что имя Французова послужит напутствием будущим мастерам. Коллектив учащихся и преподавателей организовал прекрасный концерт и гости праздника с огромным удовольствием слушали и смотрели выступления талантливых участников.Драматическая студия подготовила чудесную трогательную пьесу по детским воспоминаниям сына художника Бориса, с восторгом принятую зрителями. Фонд Бориса Французова преподнёс в дар Школе искусств два офорта мастера, которые будут теперь находится в постоянной выставке в школе, посвящённой художнику. На экспозиции помещены информация о художнике, фотографии, его мысли о творчестве и жизни. Самое важное, что состоялось событие, которое даст возможность детям, обучающимся в Камешковской школе искусств почувствовать сопричастность великому русскому искусству.