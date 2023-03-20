Прокуратура Владимира внесла представление главе города и вызвала на ковер лиц, ответственных за...

Прокуратура Владимира внесла представление главе города и вызвала на ковер лиц, ответственных за нарушение графика вывоза мусора.Прокуратурой города Владимира установлено, что у ряда многоквартирных домов, обслуживаемых МКП г. Владимира «ЖКХ», ООО «Наш дом 3», ООО «Ресурс», ООО «УК ЖРЭП», ТСЖ «Сурикова 10 а», ООО «Ресурс», ТСЖ «Василисина 4», ЗАО «Альтернатива», ЖСК-164, ЖСК-166, управляющими организациями не осуществляется надлежащая очистка от наледи и устранение колейности на прилегающих к контейнерным площадкам территориях.В связи с этим не обеспечен доступ регионального оператора к местам сбора ТКО, что явилось причиной нарушения графика вывоза отходов, сообщила пресс-служба облпрокуратуры.Надзорное ведомство также отметило, что вывоз ТКО является затруднительным и на внутриквартальных территориях и обслуживаются МКУ «ЦУГД» (в том числе по ул. Большой проезд, ул. Растопчина, пр-т Ленина и др.).Поэтому ответственные должностные лица вызваны в прокуратуру города для решения вопроса о возбуждении дел об административных правонарушениях.Вместе с тем установлено, что УЖКХ администрации города Владимира ослаблен контроль как за деятельностью управляющих организаций, товариществ собственников жилья, жилищных кооперативов, в том числе, как за организацией работ по сбору, вывозу бытовых отходов, так и за состоянием и содержанием подъездных путей к контейнерным площадкам. По факту выявленных нарушений прокуратурой главе города Владимира внесено представление.И, наконец, ответственное должностное лицо регионального оператора ООО «Биотехнологии» тоже вызвано в прокуратуру.Устранение нарушений находится на контроле прокуратуры города.Фото ГТРК "Владимир"