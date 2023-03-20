Владимирстат подвел итоги опроса населения.

Владимирцы рассказали о причинах рождения двух и более детей. Владимирстат подвел итоги опроса населения.В исследовании приняли участие 360 домохозяйств: в Александрове, Покрове, Собинке, Гусь-Хрустальном, Коврове, Муроме, Владимире, а также в деревнях и сёлах.Почти треть мам рожают второго и третьего ребёнка, чтобы первый не чувствовал себя одиноким. Ещё треть мотивируют поступок решением жилищных проблем. Столько же малышей появляется на свет для укрепления семей. Ответы мужчин практически совпадают. Исключение составляет вариант с жильём. Его мужчины заменили на «жена вновь хочет родить».Родители также надеются на поддержку детей в старости, поэтому решают рожать не одного, а двух или трёх. У некоторых пар появляется опасение, что единственный ребёнок вырастет эгоистом. Иногда новая беременность становится причиной мечты первого ребёнка о брате или сестре.