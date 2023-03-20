Во Владимире началась подготовка к локальному ремонту дорог. Чиновники просят владимирцев...

Во Владимире началась подготовка к локальному ремонту дорог.Чиновники просят владимирцев сообщать дорожным службам, где он необходим.Как только сойдет снег и погодные условия позволят, рабочие приступят к ремонту с помощью литой асфальтобетонной смеси. Ее температура - двести-двести двадцать градусов, заливать ею выбоины можно даже в небольшой мороз. Еще в конце прошлого года мэрия определила список улиц во Владимире, которые будут отремонтированы в рамках проекта "Безопасные качественные дороги". Там было шесть крупных объектов, но с приходом весны стало очевидно, что ремонт нужен повсеместно. Во Владимире (да и в любом другом городе области) асфальт надолго не приживается.