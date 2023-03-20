Во Владимирской области назначен министр региональной безопасности. Министерство региональной...

Во Владимирской области назначен министр региональной безопасности.Министерство региональной безопасности в Правительстве Владимирской области с сегодняшнего дня возглавляет бывший начальник контрольного управления Администрации Губернатора области Сергей Полузин.Об этом сообщил в своем ТГ-канале зампред ЗС Владимирской области Роман Кавинов.Напомним, что до того - в предыдущей должности председателя контрольного комитета администрации Владимирской области - он вел активную работу по оказанию гуманитарной помощи ЛНР и ДНР.Фото ГТРК "Владимир"