За прошедшую неделю во Владимирской области произошло 32 ДТП. К сожалению, не обошлось без жертв: 6 человек погибли, 44-получили ранения. Всего за это время сотрудники полиции оформили 592

За прошедшую неделю во Владимирской области произошло 32 ДТП. К сожалению, не обошлось без жертв: 6 человек погибли, 44-получили ранения. Всего за это время сотрудники полиции оформили 592 происшествия. Участились случаи лобовых столкновений на дорогах. Так, например, на 68 км трассы “Владимир – Муром – Арзамас” в Судогодском районе водитель авто “Опель” выехал на встречку