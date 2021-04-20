22 апреля в посёлке Галицы и деревне Великово состоится открытие современных ФАПов.

22 апреля в посёлке Галицы и деревне Великово Гороховецкого района состоится открытие современных ФАПов, построенных по региональной программе «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи» нацпроекта «Здравоохранение». На минувшей неделе получены лицензии на осуществление медицинской деятельности в обоих учреждениях.Открытие новых ФАПов – долгожданное событие для жителей этих населённых пунктов. Старые медпункты располагались в неприспособленных помещениях и не отвечали современным требованиям.В Галицах проживает свыше 670 человек. В летний период численность населения в нём увеличивается до 1200 жителей. Расстояние до центральной районной больницы – 15 км.В зоне обслуживания ФАПа в деревне Великово – 10 населённых пунктов, где проживает более 800 человек. И это без учёта дачников.