Принято решение о регулярном мониторинге состояния водоёма.

В выходные в Вязниках жители микрорайона Ефимьево обнаружили, что местный ручей превратился в «молочную реку». Естественный цвет воды поменялся на белый. Об этом Вконтакте сообщил один из местных пабликов.В понедельник, 19 апреля, чиновники местной администрации выехали на место, но водоём уже был прозрачным.Принято решение о регулярном мониторинге состояния воды. В следующий раз к обследованию планируется привлечь специалистов Роспотребнадзора.