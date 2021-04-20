Принято решение о регулярном мониторинге состояния водоёма.
В выходные в Вязниках жители микрорайона Ефимьево обнаружили, что местный ручей превратился в «молочную реку». Естественный цвет воды поменялся на белый. Об этом Вконтакте сообщил один из местных пабликов.
В понедельник, 19 апреля, чиновники местной администрации выехали на место, но водоём уже был прозрачным.
Принято решение о регулярном мониторинге состояния воды. В следующий раз к обследованию планируется привлечь специалистов Роспотребнадзора.