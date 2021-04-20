22 апреля с 10:00 до 12:00 будет ограничено движение по улице Большая Нижегородская в районе домов №79 и №88-б. Об этом сообщили в мэрии города. Муниципальное МКУ “Благоустройство” будет

22 апреля с 10:00 до 12:00 будет ограничено движение по улице Большая Нижегородская в районе домов №79 и №88-б. Об этом сообщили в мэрии города. Муниципальное МКУ “Благоустройство” будет монтировать кабель уличного освещения через проезжую часть. Власти просят автолюбителей своевременно выбирать пути объезда. Муниципальное МКУ «Благоустройство» сообщает, что в связи с проведение работ по монтажу