Коллеги отмечают, что доктор Фролова отличалась профессионализмом и требовательностью, но оставалась добрым и тактичным человеком.

Во Владимире на 54-ом году жизни скончалась известный детский врач-эндокринолог, педиатр ОДКБ Инна Фролова. Об этом сообщили в департаменте здравоохранения региона.При участии Инны Владимировны в областной детской больнице была организована Школа сахарного диабета, внедрена помповая терапия для детей с сахарным диабетом первого типа.Коллеги отмечают, что доктор Фролова отличалась профессионализмом и требовательностью, но оставалась добрым и тактичным человеком.Её уход из жизни – это огромная потеря для медицины Владимирской области.Прощание с Инной Фроловой состоится 20 апреля в Свято-Алексиевском Константино-Еленинском мужском монастыре в 14:00.В свою очередь, редакция выражает соболезнования родным и близким Инны Владимировны. Светлая ей память.