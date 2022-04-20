Многие зрители хорошо помнят фильмы и сериалы с участием Ирины Климовой – сегодня в ее творческой копилке более 30 ролей. Ирина прославилась с выходом фильма Зимняя вишня 2, добилась успехов в карьере актрисы, проявила себя как певица, но, к сожалению, так и не стала счастливой в личной жизни.

Многие зрители хорошо помнят фильмы и сериалы с участием Ирины Климовой – сегодня в ее творческой копилке более 30 ролей. Ирина прославилась с выходом фильма "Зимняя вишня 2", добилась успехов в карьере актрисы, проявила себя как певица, но, к сожалению, так и не стала счастливой в личной жизни.Ирина Климова родилась в 1967 году. Родители Ирины не имели к творчеству никакого отношения, несмотря на это, она с самого детства видела себя артисткой. Окончив школу, будущая актриса поступила в театральное училище имени Щукина и вскоре начала делать первые успехи в карьере.В 1981 году Климова дебютировала в фильме "Тайны записной книжки", однако популярность пришла к ней только спустя несколько лет. Сыграв Свету Слоника в картине "Зимняя вишня 2", Ирина буквально влюбила зрителей в своего персонажа и прославилась на всю страну. Сегодня на счету у Климовой больше 30 ролей в кино и сериалах.Карьера Ирины Климовой была и остается яркой, однако ей не раз приходилось сталкиваться с трудностями. Актриса периодически пропадала с экранов, увольнялась из Театра имени Моссовета в непростой период 90-х и не смогла прижиться в хитром мире шоу-бизнеса, несмотря на талант к пению. В личной жизни Климовой тоже, к сожалению, не везло.Первым мужем артистки стал актер Валерий Боровинских. Коллеги сошлись после участия в совместном проекте и прожили вместе около 10 лет. Валерий регулярно попадал в передряги на улице, приходил домой избитым и, в отличие от Ирины, был совершенно не готов к детям. Боровинских отказывался становиться отцом и , а она ждала, когда он наконец созреет к пополнению. Вместо этого мужчина закрутил роман с другой, которая, к тому же, от него забеременела. Климова пыталась спасти союз, но в какой-то момент он окончательно распался.Вторым избранником артистки стал коллега по "Улицам разбитых фонарей" Алексей Нилов. Роман актеров развивался стремительно и вскоре привел к свадьбе. В 2003 году Ирина подарила супругу сына Никиту, а тот, казалось, был на седьмом небе от счастья. По воспоминаниям Ирины, первое время Алексей был примерным отцом и почти не отходил от малыша, однако позже все изменилось.Ребенку было всего пять месяцев, когда семья распалась. Климова рассказывала, что до беременности не подозревала о проблемах мужа с алкоголем. Какое-то время Нилов скрывал от жены свое пагубное пристрастие, а потом и вовсе ушел, оставив ее с младенцем на руках. Супруги разводились с громким скандалом. Алексей не виделся с сыном до тех пор, пока Никите не исполнилось 12, тем не менее платил алименты.Сейчас Ирине Климовой 55 лет. Последние несколько лет актриса не появляется на экранах, зато в театре она трудится очень активно. Звезда живет в роскошной квартире, которую обустроила под себя, но рядом с ней, к сожалению, до сих пор нет надежного мужчины. Ирина понимает, что ей нужен такой же активный и деятельный спутник, но он ей пока что не встретился.