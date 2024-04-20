Где и как планируют провести свой летний отпуск жители Владимирской области?
26% владимирцев, по...
Где и как планируют провести свой летний отпуск жители Владимирской области?
26% владимирцев, по информации сервиса Superjob, проведут свой летний отпуск в поездках по России.
В топ-5 самых популярных направлений вошли Краснодарский край, Крымский полуостров, Алтай, озеро Байкал и Санкт-Петербург.
21% опрошенных планируют отдыхать летом на даче или в деревне. 17% проведут отпуск дома.
Отдыхать за границей, в свою очередь, планируют лишь 7% опрошенных.
В топ-5 зарубежных направлений вошли — Турция, Египет, Таиланд, ОАЭ и Мальдивы.
У 15% опрошенных вообще не будет отпуска летом.
Любопытно, что в поездки по стране и за границу чаще планируют отправиться респонденты с зарплатой от 100 тысяч рублей в месяц.
Фото: Tobias Tullius
on Unsplash (фотосток)