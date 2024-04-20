В охотничьих угодьях Владимирской области проходит учет глухаря и тетерева. “…В охотничьих угодьях...

В охотничьих угодьях Владимирской области проходит учет глухаря и тетерева.“…В охотничьих угодьях Владимирской области проходит учет глухаря и тетерева в местах токования..." - рассказывают сотрудники региональной Госохотинспекции.Что такое «токование глухаря»? Это особая форма поведения, способствующая привлечению самки.В это время самцы поют, демонстрируют своё яркое оперение, а также устраивают бои между собой.Учетные работы проводятся в два этапа:установление числа глухариных токов;подсчет самцов и самок глухаря на каждом току.Подсчет петухов (на току) проводится в период разгара токования, при благоприятных погодных условиях.Любопытно, что затухание токов совпадает с распусканием березового листа до размеров рублевой монеты.Учет начинается в ранние часы, а далее устанавливается общее число прилетевших вечером, певших или не певших утром, - глухарей.«… Глухари выбирают одни и те же токовища на протяжении многих лет, что используется для определения численности данного вида птиц. Токование тетерева происходит иначе. Основное отличие от токования глухаря в том, что тетерев токует на земле и не глохнет во время токования. При выборе мест токования тетерев выбирает лесные поляны, моховые болота и поля...» - рассказывают сотрудники региональной Госохотинспекции в своем официальном сообществе Вконтакте.В Петушинском районе при проведении учета боровой дичи получилось заснять токующего глухаря. В кроне сосны можно рассмотреть силуэт птицы. Четко слышна токовая песня, состоящая из «щёлканий» и «точения».Читайте и смотрите также по теме:"Птичьи танцы": в Гороховецком районе охотничьи инспекторы встретили глухаряФото: https://ru.ruwiki.ru/wiki/Глухарь