Подразделение займётся оптимизацией работы органов исполнительной власти области

С 20 мая заместителем директора, начальником управления развития государственного и муниципального управления Департамента регионального развития Владимирской области назначена Екатерина Виноградова.Ведомство отвечает за развитие государственного и муниципального управления, организацию на территории области контрольно-надзорной деятельности, оценку регулирующего воздействия, совершенствование системы предоставления государственных и муниципальных услуг через МФЦ и госуслуги, а также за взаимодействие ЦУРа и муниципалитетов.«Планируется, что подразделение займётся оптимизацией работы органов исполнительной власти области», - уточнили в Белом доме.Напомним, Департамент регионального развития Владимирской области создан 1 мая 2020 года. Курирует его замгубернатора Аркадий Боцан-Харченко.