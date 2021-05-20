Спровоцировал аварию, а потом станцевал прямо на месте происшествия. Курьезное ДТП случилось в Коврове. 72-летний мужчина на “буханке” стукнул движущуюся впереди иномарку. А затем

Спровоцировал аварию, а потом станцевал прямо на месте происшествия. Курьезное ДТП случилось в Коврове. 72-летний мужчина на “буханке” стукнул движущуюся впереди иномарку. А затем достал блютуз колонку и начал танцевать с микрофоном в руках. Очевидцы выложили видео в соцсети. Олег Лапшин, зам. начальника отдела УГИБДД области По предварительной информации, у дома №25 по проспекту Ленина,