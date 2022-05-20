Из магазинов Владимирской области сотрудники Роспотребнадзора изъяли 143 кг ивановского студня. Всё дело в том, что на территориях Архангельской, Ярославской, Вологодской областей и в городе

Из магазинов Владимирской области сотрудники Роспотребнадзора изъяли 143 кг ивановского студня. Всё дело в том, что на территориях Архангельской, Ярославской, Вологодской областей и в городе Москве были зафиксированы случаи отравления этим продуктом из Иваново. А именно мясосодержащей продукцией под марками “Премиум” и “Столичный”. На сегодняшний день утилизировано – 12,4 кг и возвращено производителю с целью