Цветочную клумбу с надписью «Суздаль 1000» начали выкладывать в городе-юбиляре на Ильинском лугу. Работы еще идут, но саму надпись уже можно увидеть, рассказали в пресс-службе района. Клумба

Цветочную клумбу с надписью «Суздаль 1000» начали выкладывать в городе-юбиляре на Ильинском лугу. Работы еще идут, но саму надпись уже можно увидеть, рассказали в пресс-службе района. Клумба расцвете к середине июля. Поскольку Ильинский луг –государственный комплексный заказник регионального значения, копать ничего не будут, клумба будет насыпная. Когда растения отцветут, клумбу демонтируют. Прокомментируйте новость у нас