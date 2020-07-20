Всего на территории Владимирской области зафиксировано 5261 случаев заболевания COVID-19

На 20 июля во Владимирской области, по данным регионального Управления Роспотребнадзора, подтверждено 43 случая заражения новой коронавирусной инфекцией.7 случаев выявлено в Муромском районе;6 – в Ковровском;6 – в Петушинском;6 – в Гусь-Хрустальном;5 – во Владимире;3 – в Кольчугинском;2 – в Вязниковском;2 – в Александровском;1 – в Меленковском;1 – в Радужном;1 – в Судогодском;1 – в Киржачском;1 – в Гороховецком;1 – в Суздальском.Всего на территории Владимирской области зафиксировано 5261 случаев заболевания COVID-19. Больше всего инфицированных выявлено во Владимире – 911, Гусь-Хрустальном районе – 773 и в Петушинском районе – 630.