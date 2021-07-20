Результаты исследования на качество воды в Нерли - неутешительные.

Результаты исследования на качество воды в Нерли - неутешительные.По данным экспертизы, загрязнение возле села Омутское по показателю эффективности очистки воды от бактерий превысило норму в пятнадцать тысяч раз. В реке кишат преимущественно бактерии группы кишечной палочки. И в полторы тысячи раз превышен показатель содержания возбудителей инфекционных заболеваний, которые могут привести к нарушению работы желудочно-кишечного тракта и патологическим процессам. Исследование проводил областной центр эпидемиологии и гигиены на средства администрации Селецкого сельского поселения. Активисты предположили, что основной источник загрязнения - приток Ирмес. Средства на анализ воды из притока собрали сами жители. Результаты будут известны к концу этой недели.