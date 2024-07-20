Общественники и активисты проверили разливное молоко на рынках Владимира Представители проектов...

Общественники и активисты проверили разливное молоко на рынках ВладимираПредставители проектов Партии «Единая Россия» «Российское село» и «Народный контроль» во Владимирской области провели качество разливного сырого молока, которое реализуется на рынках «Центральный», «Ополье», «На Чайковского» и в торговом павильоне на остановке «Марьинка».- Мероприятие было организовано после нескольких жалоб на качество сырого разливного молока. В основном покупатели высказывали опасения, что молоко разбавляют водой и сетовали, что иногда попадается почти прокисшее. Мы приобрели по две полуторалитровые бутыли с сырым молоком. Обе емкости пластиковые, крышка запечатана. Одна из них впоследствии использовалась для проверки на наличие воды и органолептику, другую — активисты передали в лабораторию для исследований на микробиологическую обсемененность, — пояснил координатор проекта Партии «Единая Россия» «Народный контроль» во Владимирской области Дмитрий Семенов.Результаты проверки молока (с помощью аппарата «Ekomilk-120») показали, что продукция, приобретенная на рынке «Ополье» не соответствует ТР ТС Техническому регламенту Таможенного союза 033/2013 «О безопасности молока и молочной продукции» по показателю СОМО — 7,37 % при норме не менее 8,2 %. Кроме того, содержание воды в данном молоке составило 12,7%.Если быть точными, цитируем:- В молоке, приобретенном на рынке «Центральный», вода составила 1,18 % (норма 0 %).- Молоко, реализуемое на рынке «На Чайковского», в свою очередь, содержит 2,07 % воды.- В молоке, приобретенном в павильоне на остановке «Марьинка» отклонений не обнаружено.Лабораторные же исследования на микробиологическую обсемененность нарушений в приобретенных образцах молока не выявили.По органолептике, которую также провели сами активисты, отрицательная оценка была выставлена только молоку с рынка «Ополье».Так что делаем выводы: где и какое молоко покупать — решать только нам!Фото: https://vladimir.er.ru