Владимирец получил более 3-х лет на принудительных работах за мошенничество в особо крупном размере.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Владимирской области, 14 сентября 2019 года фигурант совместно с неизвестным лицом заговорили с незнакомым владимирцем. Они предложили приобрести «старинные монеты», которые якобы изготовлены из золота.Фигурант и сообщник для большей убедительности рассказали историю о том, что работают строителями и наниматель не выдал им зарплату. Средства якобы нужны для возвращения на родину. Для уверенности потерпевший совместно с осуждённым и его подельником отправились в ломбард, где сотрудница подтвердила подлинность монет.Для обхода ограничения по обналичиванию средств с карты, потерпевший купил и отдал осуждённому семь телефонов известной марки и 100 тысяч наличными. Суммарно мошенники получили незаконным способом 850 тысяч рублей.Суд приговорил фигуранта к трём годам и шести месяцам принудительных работ с прибыванием в исправительном центре. Из зарплаты осуждённого будет удержано 10% в бюджет государства. Ущерб мужчина частично возместил – он отдал потерпевшему 750 тысяч рублей.