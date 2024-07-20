Во Владимирской области разрешили купаться ещё на трёх водоёмах К десяти местам отдыха прибивалось...

Во Владимирской области разрешили купаться ещё на трёх водоёмахК десяти местам отдыха прибивалось ещё три. Свежую информацию об актуальных пляжах и запрещенных для купания - можно изучить на интерактивной карте, созданной Министерством цифрового развития Владимирской области.Чёрные пальмы (как и чёрные флаги) означают запрет на купание, а оранжевые — разрешённые Роспотребнадзором и МЧС места для купания.Теперь разрешенных пляжей стало 13. Где именно жителям Владимирской области теперь можно купаться?Ковровский район: озеро Старка и озеро Мелеховское;Муромский район: набережная в районе левого берега Оки 250-300 м вверх по течению реки, правый берег озера в селе Ковардицы;Меленковский район: прибрежная зона на левом берегу реки Ока в 100 метрах от села Ляхи; левый берег водохранилища гидротехнического сооружения в селе Денятино, в 300 м от деревни Кононово в районе северо-запада Кононовского водохранилища; левый берег реки Унжа, между улицами 40 лет Октября и Каманина; левый берег реки Ушна в 200 м от улицы Олимпийская в селе Бутылицы;Селивановский район: Красная Горбатка, река Колпь, площадка отдыха «Купалка» - в надречном парке «Землянина»;Камешковский район: водоем в селе Второво;Киржачский район: улица Большая Московская (река Киржач);Кольчугинский район: водохранилище на реке Пекше.Напомним, официально купальный сезон во Владимирской области продлится до 31 августа.Фото: https://geo33.avo.ru/Читайте и смотрите также:Во Владимире представили интерактивную карту пляжей