В Суздале началась кампания по сбору идей для разработки дизайн-кода города.

В Суздале запущена программа по сбору идей для разработки дизайн-кода, который позволит создать стилистически единую городскую среду. Созданием такого кода займутся архитекторы, урбанисты и дизайнеры из КБ Стрелка. Им будут помогать городские антропологи, краеведы, предприниматели и сотрудники городской администрации.Команда проекта собирается работать над дизайн-кодом вместе с суздальцами, поэтому в городе запустилась онлайн-платформа. На ней местные жители и гости смогут рассказать о том, какие элементы города считаются по-настоящему «суздальскими» и важными,а какие из них них портят внешний облик города. Также специалисты КБ Стрелка разработали чат-ботов, с помощью которых пользователи смогут поделиться своими пожеланиями по преображению города.Кампания по сбору идей продлится до 21 сентября текущего года. Дизайн-код — это комплексный документ, в котором описаны допустимые габариты вывесок и рекламных конструкций, принципы их размещения и материалы, из которых они могут быть изготовлены, рекомендации в отношении навигации, освещения и уличной мебели, а также основные подходы при создании и размещении объектов паблик-арта. Он применяется для формирования безопасной, стилистически единой городской среды и сохранения исторической идентичности городов.(Фото: чего-хочет-суздаль.рф)