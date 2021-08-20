Владимирская природоохранная прокуратура совместно с департаментом природопользования области выявили факт нарушения водного законодательства муниципальным предприятием

Владимирская природоохранная прокуратура совместно с департаментом природопользования области выявили факт нарушения водного законодательства муниципальным предприятием “Владимирводоканал”. Из-за халатности его сотрудников в водоем, располагающийся на территории микрорайона Юрьевец, стекали неочищенные сточные воды с промышленных предприятий. На канализационно-насосной станции №10 в микрорайоне Юрьевец, подведомственной “Владимирводоканалу”, в начале июля произошла авария. В результате чего все сточные воды с