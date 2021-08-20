Мальчик переходил дорогу в неположенном месте.

В Коврове на улице Маяковского 18-летний водитель автомобиля «ВАЗ-21041» сбил 9-летнего ребёнка. ДТП произошло 19 августа в 13:30.Мальчик переходил дорогу в неположенном месте.«Пострадавшего госпитализировали в больницу с закрытым переломом малой берцовой кости левой голени, ссадинами и подозрением на сотрясение головного мозга», - уточнили в пресс-службе УМВД по Владимирской области.Жизни юного ковровчанина ничего не угрожает. Он продолжит лечение амбулаторно.