Грозит до 20 лет лишения свободы. Во Владимирской области в суд направлено дело о покушении на сбыт наркотиков. В Гусь-Хрустальном полицейские задержали 31-летнего мужчину. При досмотре

Грозит до 20 лет лишения свободы. Во Владимирской области в суд направлено дело о покушении на сбыт наркотиков. В Гусь-Хрустальном полицейские задержали 31-летнего мужчину. При досмотре правоохранители обнаружили у него мобильный телефон со сведениями о «тайнике-закладке», а также 20 свертков с неизвестным веществом. Позже аналогичное вещество полицейские изъяли по месту жительства мужчины. Позже выяснилось, что