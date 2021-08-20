Из незаконного оборота изъято более 800 граммов запрещенного вещества.

В результате реализации оперативных материалов сотрудниками отдела по контролю за оборотом наркотиков МО МВД России «Гусь-Хрустальный» в апреле текущего года на одной из улиц районного центра был задержан мужчина. При личном досмотре полицейские обнаружили у него двадцать свертков, а также мобильный телефон, в котором, по имеющимся сведениям, находились сведения о «тайнике-закладке».В дальнейшем по месту жительства задержанного полицейские изъяли аналогичное вещество.Данные проведенного исследования подтвердили, что изъятым является героин, общая масса которого превысила 800 граммов.Следственным отделом МО МВД России «Гусь-Хрустальный» в отношении 31-летнего фигуранта было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 228.1 УК РФ (покушение на незаконный сбыт наркотических средств).В ходе следствия установлено, что обвиняемый, уроженец одного из сопредельных государств, временно проживал в Гусь-Хрустальном. Изъятые запрещенные вещества предназначались для сбыта бесконтактным способом.В настоящее время уголовное дело передано в суд для рассмотрения по существу.Санкцией ч. 4 ст. 228.1 УК РФ предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до двадцати лет.