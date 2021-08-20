Во Владимирской области подорожали товары для школьников. Об этом сообщил Владимирстат. Собрать ребёнка к 1 сентября за прошлогоднюю сумму уже не получится. Цена на спортивные костюмы ..

Во Владимирской области подорожали товары для школьников. Об этом сообщил Владимирстат.Собрать ребёнка к 1 сентября за прошлогоднюю сумму уже не получится. Цена на спортивные костюмы выросла на 5%, на ботинки - на 4,2%, на юбки - на 3,3%.В списке также брюки, блузка, сорочка, а также канцелярские принадлежности и ранец. Рост стоимости принадлежностей указан в сравнении с июлем 2020 года.Напомним, что в текущем году в качестве матпомощи российским семьям выделили по 10 тысяч рублей на каждого ученика.